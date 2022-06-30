Байден: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется

В ближайшие дни Вашингтон объявит о дополнительной помощи Украине в области вооружений, включая системы противоракетной обороны, на сумму 800 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде заявил президент США Джо Байден.

Прямую трансляцию ведет телеканал Настоящее Время:

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - вновь сказал Байден.

По словам американского лидера, Россия заплатит высокую цену за нападение на территорию соседней страны, а война не закончится поражением Украины.

Байден также обратил внимание на то, какое влияние война уже оказала на Россию: страна потеряла 15 лет достижений в экономике, испытывает трудности в сфере нефтедобычи, так как ряд технологий больше недоступен Москве из-за санкций.

"Украина уже нанесла сильный удар по России – Россия уже потеряла свое международное положение. Россия находится в ситуации, когда весь мир смотрит и говорит: "Вы пытались захватить всю страну, вы пытались захватить Киев и вы проиграли. Вы пытались захватить Донбасс и все еще не смогли этого сделать".

По словам Байдена, еще до начала войны он предупреждал президента России Владимира Путина, что "если он вторгнется в Украину, НАТО не только станет сильнее, но и станет более сплоченным".

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