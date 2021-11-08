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Байден предупредил, что США применят свою мощь против киберугроз

Джо Байден

Президент Джо Байден выступил с заявлением о новых мерах по борьбе с кибератаками, сообщила Русская служба "Голоса Америки".

Киберугрозы затрагивают интересы каждого американца, сказал Байден. Он подчеркнул, что для защиты граждан США принимаются "комплексные усилия". Байден поблагодарил Министерство юстиции, ФБР, Государственный департамент и Министерство финансов за их усилия по противодействию киберугрозам.

Президент США остановился на отношениях с Россией. Он, в частности, напомнил об июньской встрече с Владимиром Путиным. Байден предупредил тогда президента России, что США сделают всё возможное для привлечения киберпреступников к ответственности.

"Мы применим всю мощь федерального правительства, чтобы пресекать злонамеренную киберактивность". США вместе со своими союзниками и партнёрами во всём мире будет разрушить сети программ-вымогателей. Для этого нынешняя администрация США продолжит использовать все доступные инструменты "для защиты американского народа и американских интересов от киберугроз".

Заявление Байдена, по всей видимости, связано с решением ФБР включить в список наиболее разыскиваемых преступников россиянина Евгения Полянина, которого считают причастным к хакерской группировке REvil.

  • Несколько дней назад Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить личность и местонахождение руководителей хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства США.
  • Госдеп обещает выплатить до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию или предъявлению обвинений хакерам, участвовавшим в майской кибератаке группировки DarkSide на системы компании Colonial Pipeline – одного из крупнейших трубопроводных операторов в США.
  • США также призвали страны, которые укрывают киберпреступников, "восстановить справедливость" для пострадавших от программ-вымогателей хакерской организации.
  • С таким заявлением он выступил после того, как ФБР включило в список самых разыскиваемых преступников россиянина Евгения Полянина, которого считают причастным к хакерской группировке REvil.

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