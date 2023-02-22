Байден назвал большой ошибкой решение Путина о договоре СНВ-3

Президент США Джо Байден назвал "большой ошибкой" решение российского президента Владимира Путина о приостановке участия России в договоре с США об ограничении стратегических ядерных вооружений.

Байден заявил об этом в Варшаве перед встречей с лидерами государста так называемого восточного фланга НАТО.

Это 9 стран Центральной и Восточной Европы - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия и Литва. Большая их часть выступает за жёсткую позицию по отношению к России и расширение поддержки Украины.

Выступая на встрече, президент США отметил, что эти страны находятся "на передовой" коллективной безопасности НАТО, и вновь пообещал им защиту в случае возможной агрессии. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что агрессия России против Украины создала новую ситуацию с безопасностью в Европе и призвал подумать о конкретных мерах поддержки Украины и укрепления безопасности.

Накануне Байден встретился в Варшаве также с президентом Молдовы Майей Санду и заверил её в поддержке Молдовы Соединёнными Штатами. Власти страны недавно утверждали, что местные пророссийские силы готовят провокации и, возможно, даже переворот.

Президент США накануне выступил в столице Польши с большой речью, посвящённой годовщине российского широкомасштабного вторжения в Украину. Он заявил, что США и союзники продолжат поддерживать Киев.

В среду российский Совет федерации и Госдума одобрили законопроект о приостановке договора с Соединёнными Штатами об ограничении ядерных вооружений. Проект внёс президент Владимир Путин, который накануне заявил, что Россия приостановит своё участие в договоре - хотя такая возможность самим договором не предусмотрена.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, известный в России как СНВ-3, был подписан в Праге в 2010 году. Он ограничивает максимальное число развёрнутых ядерных боеголовок, число их носителей, запрещает странам размещать стратегическое ядерное оружие за пределами своих территорий, обязывает не скрывать ядерные ракеты от средств разведки и предоставлять доступ инспекторам друг друга на базы с ядерным оружием. МИД России заявил, что Россия пока не намерена превышать установленные документом лимиты по числу боеголовок и их носителей.