Байден назвал терактом захват заложников в синагоге в Техасе

Президент США Джо Байден назвал "актом террора" захват заложников в субботу в синагоге в городе Колливилл, штат Техас. В результате штурма сотрудниками ФБР синагоги, в которой были взяты в заложники трое прихожан и раввин, погиб захвативший синагогу вооружённый человек. В воскресенье стало известно, что это британский гражданин по имени Малик Фейсал Акрам.

Следствие пока не знает точных мотивов захватчика. Как президент Байден, так и вице-президент Камала Харрис, однако, выступили с заявлениями, в которых осудили антисемитизм и пообещали бороться с преступлениями на почве ненависти.

Заложников в синагоге удерживали около десяти часов. Один из них спустя шесть часов после переговоров захватчика с полицией был отпущен. Известно, что захвативший заложников человек утверждал, что является братом пакистанца Аафии Сиддики, которая отбывает в США длительное тюремное заключение по обвинению в покушении на убийство военнослужащих и агентов ФБР. Адвокат Сиддики, однако, утверждает, что Акрам не является её братом.

По словам Байдена, захвативший заложников требовал освободить из тюрьмы некоего человека, осуждённого ранее за терроризм - по всей видимости, речь идёт именно о Сиддики.