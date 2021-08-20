Байден назвал "воздушный мост" из Кабула одной из труднейших операций

Президент США Джо Байден вновь попытался защитить свои усилия по эвакуации из Кабула граждан США и граждан Афганистана, испытывающих большие трудности после смены власти в Кабуле.

Байден назвал "воздушный мост" между Афганистаном и западным и странами одной из самых трудных операций подобного рода за всю историю". Байден обратился к американцам в пятницу из Белого дома.

По словам президента, США с 14 августа эвакуировали из кабульского аэропорта 13 000 американцев, афганцев и граждан других стран. Он пообещал эвакуировать "любого американца, который пожелал бы вернуться в США".

Отвечая на вопросы журналистов, президент заявил, что военные США берут на себя "такие же обязательства" в отношении афганских союзников", желающих вылететь из Кабула. Приоритетом Вашингтона, остаётся, как уточнил Байден, эвакуация граждан США.

Новость дополняется.