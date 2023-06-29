Байден не согласен с отменой позитивной дискриминации в вузах

Президент США Джо Байден выразил категорическое несогласие с постановлением Верховного суда страны, который ранее в четверг отменил программы приема студентов с учетом расовой принадлежности - в рамках политики так называемой позитивной дискриминации.

Выступая с речью по поводу этого решения, Джо Байден подчеркнул, что оно ознаменовало отступление от существовавшего на протяжении десятилетий судебного прецедента. Президент призвал университеты не отказываться от традиционной приверженности этнокультурному разнообразию при наборе студентов. Байден рекомендовал принимать во внимание различные факторы, включая экономическое положение абитуриентов и трудности, с которыми они столкнулись, в том числе расовую дискриминацию.

"Дискриминация в Америке всё ещё существует. Сегодняшнее решение этого не меняет. Суд фактически положил конец позитивной дискриминации, и я категорически не согласен с решением", - подчеркнул Джо Байден. Би-би-си обратила внимание на слова американского лидера о том, что нынешний состав коллегии "это не обычный суд", поскольку идеологически она разделена между шестью консерваторами и тремя либералами.

29 июня Верховный суд США отменил программы приёма студентов с учетом расовой принадлежности, используемые в настоящее время в Гарвардском университете и Университете Северной Каролины. Судьи приняли решение в пользу группы "Студенты за справедливый прием", основанной активистом Эдвардом Блюмом. Он выступает против программ по искоренению дискриминации в процессе подачи заявления на поступление в университет.

Решение, как отмечает "Голос Америки", ознаменовало отказ от политики, применяемой для увеличения числа афроамериканцев, латиноамериканцев и представителей других меньшинств в университетах.