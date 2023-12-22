Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ВПК РФ

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить вторичные санкции против иностранных банков, которые принимают участие в сделках по поставкам товаров и технологий для военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Таким банкам будет отказано в доступе к финансовой системе США.

Прежде чем ввести ограничения в отношении такого учреждения, глава Минфина США должен проконсультироваться с госсекретарем, а в отдельных случаях также с министром торговли. Если одобрение будет получено, Минфин может запретить иностранному банку открытие корреспондентских счетов в США, а также заблокировать все его имущество, находящееся на территории страны.

В документе говорится, что США могут вводить санкции против зарубежного банка независимо от того, было ли известно финансовому учреждению, с кем оно сотрудничало.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что целью указа является "создание новых и мощных инструментов против российской военной машины", которыми власти США, по ее словам, воспользуются "без колебаний".