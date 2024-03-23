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Байден подписал законопроект о финансировании правительства США

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом накануне закон о федеральных расходах США на 1,2 триллиона долларов. Документ обеспечивает финансирование федеральных ведомств до конца финансового года - 30 сентября.

Таким образом, преодолена угроза так называемого шатдауна, то есть отсутствия финансирования государственных учреждений. Ранее Конгресс несколько раз принимал временные законопроекты о расходах, срок действия последнего из них истекал 22 марта.

Принятый законопроект стал следствием компромисса между демократами и республиканцами в Палате представителей и Сенате. При этом большинство республиканцев в нижней палате, главным образом правые сторонники Дональда Трампа, не поддержали его. Они призывают к более существенному сокращению государственных расходов и при этом к выделению дополнительных средств на охрану границы.

Президент Байден приветствовал его принятие, назвав "инвестированием в американцев, укреплением экономики и национальной безопасности". Президент призвал Конгресс принять и другие законопроекты, застрявшие в законодательных палатах, - сообщает "Голос Америки".

Среди них и законопроект о выделении средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, который был принят Сенатом, но пока так и не вынесен на голосование в Палате представителей из-за позиции части республиканцев. "Палата представителей должна принять двухпартийное дополнительное соглашение по национальной безопасности, чтобы продвинуть наши интересы в этой области", – говорится в заявлении Байдена.

Сейчас Палата представителей ушла на пасхальные каникулы и сможет вернуться к рассмотрению законопроекта не раньше второй декады апреля. При этом сообщается, что республиканцы разрабатывают собственный проект.

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