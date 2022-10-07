Байден помиловал всех осуждённых по федеральным законам за хранение марихуаны

Президент США Джо Байден помиловал всех осуждённых за хранение марихуаны по федеральному законодательство. Он заявил, что пришло время исправить ошибки из-за которых "было перевёрнуто слишком много жизней". Помилование затронет более шести тысяч человек, которые были осуждены с 1992 по 2021 годы. Об этом сообщает Reuters.

Помилованы будут только те осуждённые, чьё обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими обвинениями. Байден призвал последовать его примеру губернаторов и помиловать тех, кто был наказан по законам штатов. Он отметил, что люди получившие наказание за хранение марихуаны могут быть ущемлены при устройстве на работу, при поступлении в учебные заведения, а также при аренде или покупке жилья.

Президент США призвал пересмотреть классификацию марихуаны как наркотика из списка запрещённых препаратов, у которых нет медицинского применения, в который также входят героин и ЛСД.

Одним из пунктов президентской компании Байдена было смягчение политики государства по отношению к марихуане — в 19 американских штатов и округе Колумбия марихуана легализована для рекреационного потребления совершеннолетними, однако с точки зрения федерального законодательства это по-прежнему может стать поводом для уголовного преследования.