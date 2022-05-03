Байден посетил завод, где производят "Джавелины"

Президент США Джо Байден во вторник посетил оборонный завод концерна Lockheed Martin в Трое, штат Алабама. На этом предприятии производятся в частности противотанковые ракеты "Джавелин" (Javelin), которые Соединённые Штаты активно поставляют Украине для защиты от российского вторжения.

Как сообщает "Голос Америки", президент США выступил перед рабочими, рассказал о помощи в сфере безопасности, которую его администрация оказывает Украине, и поблагодарил работников предприятия за прямое участие в оказании этой помощи.

Глава Белого дома подчеркнул ту особую, по его словам, роль, которую играют в борьбе Украины с российским вторжением американцы, в том числе работники завода в Алабаме. Завод, на котором трудятся примерно 600 человек, за последние 20 лет выпустил более 50 тысяч ракет Javelin.

"Одна из главных причин, по которым они (украинцы) в состоянии продолжать борьбу и превращать эту войну в стратегическое поражение России, это то, что их спину прикрывают Соединенные Штаты вместе с их союзниками и партнерами" - сказал Байден. "Это сделали вы" - повторил он, обращаясь к рабочим. "Вы изменили жизнь этих людей". По словам Байдена, благодаря в том числе американской помощи российская армия в Украине во многом "остаётся в дураках", не достигая поставленных целей.

Байден в своём выступлении призвал Конгресс одобрить беспрецедентный пакет помощи Украине объёмом в 33 млрд долларов, предложенный президентом. Он также высказался о войне в Украине как об одном из важнейшим моментов в современной истории - таком, который случается "1 раз за 6-8 поколений".

"Сейчас мы переживаем переломный момент истории... В мире идет битва между автократией и демократией. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил это без обиняков, сказав: в XXI веке демократию невозможно поддерживать, потому что все слишком быстро меняется. Но дело обстоит совсем не так" - сказал президент США. По мнению Байдена, украинский народ защищает себя сам, избавляя мир от риска того, "что американские солдаты начнут сражаться с российскими солдатами и начнется третья мировая война".