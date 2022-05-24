Байден: позиция США по Тайваню не изменилась

Президент США Джо Байден сказал, что американская позиция в отношении Тайваня осталась неизменной. Такое заявление, как сообщает Reuters, Байден сделал на саммите неформального альянса "Четырехсторонний диалог", в который входят США, Япония, Индия и Австралия, и который рассматривается многими как попытка сдержать Китай.

Днём ранее Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань "военным путём", если Китай вторгнется на его территорию.

"Это обязательство, которое мы взяли на себя", – сказал Байден на пресс-конференции в Токио, куда прибыл в рамках поездки по странам Азии. По словам президента США, необходимость защиты Тайваня стала "ещё сильнее" после вторжения России в Украину.

Власти Китая заявили протест США из-за этого высказывания Байдена , подчеркнув, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

В октябре прошлого года Байден уже выступал с аналогичными заявлениями.

Ранее США избегали давать Тайваню столь явные гарантии безопасности. До сих пор Вашингтон следовал в отношении Тайваня принципу "стратегической двусмысленности". С одной стороны, помогал Тайваню развивать свою обороноспособность на случай, если Китай предпримет попытку изменить статус острова в одностороннем порядке. С другой, однако, не обещал однозначно прийти ему на помощь в случае войны.

Кроме того, придерживаясь политики "одного Китая", США не признают независимость Тайваня и не имеют с ним официальных дипломатических отношений, но продолжают поддерживать неофициальные контакты.