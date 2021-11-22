Байден предложил республиканца Пауэлла на пост главы Федрезерва

Президент США Джо Байден 22 ноября номинировал Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, на второй четырехлетний срок.

Теперь у Пауэлла будет возможность довести до конца наиболее значительный пересмотр финансово-кредитной политики США, начиная с 1970-х годов. Президент продлил полномочия Пауэлла, в свое время подвергавшегося резкой критике со стороны Дональда Трампа, когда тот занимал президентский пост, отмечается в публикации "Голоса Америки".

Таким образом, теперь у Пауэлла есть возможность завершить процесс наиболее значительного пересмотра финансово-кредитной политики США, начиная с 1970-х годов.



По словам Белого дома, Лэйл Брейнард, которую рассматривали как второго из ведущих кандидатов на пост председателя Федеральной резервной системы, станет заместителем председателя.



Джерому Пауэллу 68 лет. Его кандидатура подлежит утверждению Сенатом, который сегодня контролируют демократы.