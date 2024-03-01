Байден предотвратил частичное закрытие правительства

Президент США Джо Байден подписал закон о временных краткосрочных мерах по осуществлению государственных расходов — для предотвращения частичного закрытия правительственных учреждений.

Об этом в пятницу сообщил Белый дом.

Законопроект был одобрен в четверг Сенатом США, где преобладают демократы. Немногим ранее Палата представителей, контролируемая республиканцами, также поддержала проект. Как сообщает Reuters, это произошло менее чем за 36 часов до критического момента "начала завершения финансирования".

Шатдаун — ситуация, когда после завершения предыдущего финансового года, бюджет на новый год ещё не прошел согласование в Конгрессе. Из-за этого значительная часть госслужащих вынуждена прекратить работу.