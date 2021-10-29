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Байден прибыл в Европу для участия в саммите G-20 и форуме по климату

Президент США Джо Байден с супругой прибыли в Рим, 29 октября 2021

Президент США Джо Байден 29 октября прибыл в Европу. В программе его турне - саммит в Риме 20-ти индустриально развитых стран (Группа G-20), переговоры с союзниками о ядерной программе Ирана и встреча с папой римским Франциском.

Байден также примет участие в международной конференции по климату в Глазго.

Первым пунктом европейской программы Байдена значится встреча 29 октября с понтификом в Ватикане. Байден - глубоко религиозный практикующий католик. Его предшественником в этом качестве был только один президент США, Джон Кеннеди (1961-1963).

  • Двухдневный саммит G-20 откроется в Риме 30 октября.
  • Саммит в Глазго будет работать с 31 октября по 12 ноября.

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