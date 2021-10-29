Байден прибыл в Европу для участия в саммите G-20 и форуме по климату

Президент США Джо Байден 29 октября прибыл в Европу. В программе его турне - саммит в Риме 20-ти индустриально развитых стран (Группа G-20), переговоры с союзниками о ядерной программе Ирана и встреча с папой римским Франциском.

Байден также примет участие в международной конференции по климату в Глазго.

Первым пунктом европейской программы Байдена значится встреча 29 октября с понтификом в Ватикане. Байден - глубоко религиозный практикующий католик. Его предшественником в этом качестве был только один президент США, Джон Кеннеди (1961-1963).