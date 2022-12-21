Зеленский прибыл в США. Он встретится с Байденом и выступит в Конгрессе

Президент США Джо Байден в среду примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Встреча, по официальным данным, начнётся около 22 часов по московскому времени. После её завершения два президента проведут совместную пресс-конференцию.

После этого Зеленский выступит в Конгрессе США на совместном заседании палат.

Зеленский прилетел в Соединённые Штаты около 20 часов по московскому времени в среду. Он летел из Польши на борту самолёта американских Вооружённых сил.

О визите украинского президента стало известно менее суток назад. Это первая зарубежная поездка Зеленского после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале.

Как написал в твиттере Байден, у двух президентов много тем для обсуждения. Зеленский в качестве основных целей поездки назвал усиление оборонительных возможностей Украины.



Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что в повестке дня переговоров будут находиться вопросы дипломатии и оборонного потенциала. Также, по словам Кирби, Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о "справедливом мире", которым должен завершиться конфликт на Украине. Он отметил, что такое обсуждение необходимо с "вхождением в новую фазу войны". Зеленский неоднократно настаивал на том, что территориальная целостность Украины по итогам войны должна быть восстановлена.

Визит украинского президента проходит в тот момент, когда американские законодатели собираются голосовать по пакету госрасходов на следующий год. Проект предусматривает выделение около 45 миллиардов долларов на оказание чрезвычайной помощи Украине, – отмечает "Голос Америки".

В среду – независимо от обсуждений в Конгрессе – Министерство обороны США объявило об очередном крупном пакете военной помощи, в который впервые будет входить система ПВО "Пэтриот" для Украины.



Владимир Зеленский продолжает призывать Запад поставлять Киеву более современное оружие, начиная от современных боевых танков и ракет и заканчивая системами противоракетной обороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поездка Зеленского и его личные переговоры с президентом Джо Байденом дадут возможность разъяснить реальную ситуацию в Украине, а также то, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Россией и почему.

Зеленский вылетел в США из Польши, куда добрался по железной дороге. За сутки до поездки в США он посетил прифронтовой город Бахмут, где встретился с украинскими бойцами.

Соединённые Штаты поддерживают Украину в войне против России, осуждая российскую агрессию. Помимо прочего они оказывают помощь поставками оружия. В то же время в Вашингтоне подчёркивают необходимость избежать прямой конфронтации США и их союзников по НАТО с Москвой.