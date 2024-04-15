Байден призвал Конгресс срочно одобрить помощь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса вечером в воскресенье провели телефонный разговор, посвящённый военной помощи Украине и Израилю - на фоне массированного удара, который Иран попытался нанести по Израилю в ночь на воскресенье. Как говорится в сообщении Белого дома, президент заявил о срочной необходимости принятия Палатой представителей законопроекта о выделении помощи Израилю, Украине и Тайваню, ранее одобренного Сенатом.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон не выносил этот документ на голосование, поскольку он не устравивает многих республиканцев в Конгрессе. Они выступают за увязку принятия законопроекта с ужесточением миграционного законодательства или на изменениях в тексте документа, в частности включении возможности выделения Украине кредитов, а не прямой помощи.

После удара по Израилю, в отражении которого приняли участие в том числе средства ПВО США, однако, представители обеих партий заявляют о необходимости срочно выделить военную помощь еврейскому государству. Самый быстрый путь - принять уже одобренный Сенатом законопроект, в котором на помощь Израилю выделяется около 14 миллиардов долларов, а Украине более 60 миллиардов.

В разговоре с Байденом участвовали Джонсон, а также лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе. Все участники встречи прямо или косвенно призвали Джонсона вынести законопроект на голосование уже на этой неделе.

Спикер Палаты представителей ранее заявлял, что палата на неделе обсудит помощь как Израилю, так и Украине, однако намекал на то, что будет представлен некий видоизменённый вариант законопроекта. Ряд правых республиканцев ранее угрожали, что могут инициировать отставку Джонсона, если тот вынесет на голосование не устраивающую их версию.

Власти Украины призывают Конгресс как можно скорее принять законопроект о помощи, указывая на срочную необходимость усилить ПВО в стране и на то, что без поставок вооружения из США преимущество России в огневой мощи может стать подавляющим.