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Байден провёл совещание, стремясь разблокировать помощь Украине

После встречи в Овальном кабинете участники переговоров выступили перед журналистами. Вашингтон, Белый дом, 27 февраля 2024
После встречи в Овальном кабинете участники переговоров выступили перед журналистами. Вашингтон, Белый дом, 27 февраля 2024

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что Соединённым Штатам необходимо найти решение для финансирования правительства, одновременно предоставляя помощь Украине. Байден выступил в Овальном кабинете по завершении встречи с ведущими с демократами и республиканцами в Конгрессе, сообщила Русская служба "Голоса Америки".

Президент беседовал в Белом доме со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митчем Макконнеллом. Рядом с Байденом сидела вице-президент Камала Харрис.

Во вторник президент провел в Белом доме срочные переговоры с лидерами Конгресса, пытаясь разблокировать миллиарды долларов, ассигнуемые на оказание помощи Украине. Также в центре внимания участников переговоров были усилия по предотвращению шатдауна – приостановки работы правительственных ведомств.

  • Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил, что его страна отчаянно нуждается в поддержке Запада, и выразил надежду, что США одобрят пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов. Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов, поскольку республиканцы в Палате представителей блокируют дальнейшую помощь Киеву, обращает внимание "Голос Америки".

  • На республиканцев в Палате представителей оказывает давление экс-президент Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии. Он требует отказать Киеву в дальнейшем финансировании, пока Вашингтон не найдёт решения проблему нелегальной иммиграции на южной границе США.

Выступая после этого перед журналистами, Шумер сказал, что это была одна из самых напряженных встреч, в которых он когда-либо участвовал, поскольку демократы пытались убедить Джонсона согласиться на финансирование Украины.

Джонсон назвал переговоры "откровенными и честными" и сказал, что его главной заботой является решение проблемы миграции вдоль южной границы США с Мексикой, тема, к которой, по его словам, он неоднократно возвращался, в том числе в беседах один на один с Байденом.

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