Байден провёл совещание, стремясь разблокировать помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что Соединённым Штатам необходимо найти решение для финансирования правительства, одновременно предоставляя помощь Украине. Байден выступил в Овальном кабинете по завершении встречи с ведущими с демократами и республиканцами в Конгрессе, сообщила Русская служба "Голоса Америки".

Президент беседовал в Белом доме со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митчем Макконнеллом. Рядом с Байденом сидела вице-президент Камала Харрис.

Во вторник президент провел в Белом доме срочные переговоры с лидерами Конгресса, пытаясь разблокировать миллиарды долларов, ассигнуемые на оказание помощи Украине. Также в центре внимания участников переговоров были усилия по предотвращению шатдауна – приостановки работы правительственных ведомств.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил, что его страна отчаянно нуждается в поддержке Запада, и выразил надежду, что США одобрят пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов. Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов, поскольку республиканцы в Палате представителей блокируют дальнейшую помощь Киеву, обращает внимание "Голос Америки".

На республиканцев в Палате представителей оказывает давление экс-президент Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии. Он требует отказать Киеву в дальнейшем финансировании, пока Вашингтон не найдёт решения проблему нелегальной иммиграции на южной границе США.

Выступая после этого перед журналистами, Шумер сказал, что это была одна из самых напряженных встреч, в которых он когда-либо участвовал, поскольку демократы пытались убедить Джонсона согласиться на финансирование Украины.



Джонсон назвал переговоры "откровенными и честными" и сказал, что его главной заботой является решение проблемы миграции вдоль южной границы США с Мексикой, тема, к которой, по его словам, он неоднократно возвращался, в том числе в беседах один на один с Байденом.