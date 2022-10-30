Байден: решение России выйти из зерновой сделки "возмутительно"

Соединённые Штаты и Евросоюз подвергли критике решение России приостановить участие в так называемой "зерновой сделке" – соглашении о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты.
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы, о котором накануне сообщили Минобороны и МИД России, "совершенно возмутительным". По словам Байдена, отказ от "зерновой сделки" приведёт к увеличению числа голодающих в мире. Байден напомнил, что соглашение заключалось при посредничестве ООН.
"Нет никаких причин, чтобы Россия так поступала. Они всегда ищут какой-то предлог для того, чтобы сделать что-то возмутительное, обвиняя Запад в том, что он их заставил" - сказал Байден. Российские власти обосновали приостановку участия в "зерновой сделке" атакой беспилотников на военные корабли в Севастополе утром 29 октября. По версии Минобороны, атаке подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты.
В Британии эти утверждения отвергли, а представители Украины заявили, что Россия лишь искала повода для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства. По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже с сентября Россия всячески тормозила вывоз зерна из украинских портов. Зеленский призвал исключить Россию из группы 20 крупнейших экономик мира (G20), поскольку она, по его словам, угрожает голодом странам Азии и Африки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России "прекратить голодные игры" и вернуться к выполнению своих обязательств. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "шантаже" со стороны России. "Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо", – написал Ермак в своем телеграм-канале.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил решение Москвы, отметив, что оно будет означать, что людям по всему миру придётся больше платить за продовольствие, а в некоторых странах это будет означать голод. По словам Блинкена, Россия пытается превратить продовольствие в оружие. С призывом в Москве вернуться к соглашению выступил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения в адрес России несправедливы, поскольку она приостановила участие в сделке из-за "безрассудных действий украинских властей".
В воскресенье 30 октября, как сообщается, Россия не согласовала прохождение судов по так называемому зерновому коридору.
- "Зерновая сделка" была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- По подсчётам Reuters, за почти 3 месяца из портов Украины было вывезено около 9 миллионов тонн зерновых и других продуктов.
- Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что зерно отправляется главным образом не в беднейшие страны мира, а в Турцию и страны ЕС, что, по его мнению, нарушает условия сделки.
- Украина – один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
- В результате атаки на рейд Севастополя, о которой Украина официально не сообщила, по данным Минобороны России, незначительные повреждения получил минный тральщик. По данным расследователей из группы GeoConfirmed, которые ссылаются на опубликованное видео, которое предположительно сняли атаковавшие российские корабли морские беспилотники, повреждения могли получить как минимум три российских корабля, в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Ряд украинских комментаторов ранее также писали об этом, предположение об атаке на фрегат содержится и в сводке американского Института изучения войны; других подтверждений и оценок ущерба, нанесённого Черноморскому флоту, на данный момент нет.