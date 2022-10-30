Байден: решение России выйти из зерновой сделки "возмутительно"

Соединённые Штаты и Евросоюз подвергли критике решение России приостановить участие в так называемой "зерновой сделке" – соглашении о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты.

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы, о котором накануне сообщили Минобороны и МИД России, "совершенно возмутительным". По словам Байдена, отказ от "зерновой сделки" приведёт к увеличению числа голодающих в мире. Байден напомнил, что соглашение заключалось при посредничестве ООН.

"Нет никаких причин, чтобы Россия так поступала. Они всегда ищут какой-то предлог для того, чтобы сделать что-то возмутительное, обвиняя Запад в том, что он их заставил" - сказал Байден. Российские власти обосновали приостановку участия в "зерновой сделке" атакой беспилотников на военные корабли в Севастополе утром 29 октября. По версии Минобороны, атаке подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора". МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты.

В Британии эти утверждения отвергли, а представители Украины заявили, что Россия лишь искала повода для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства. По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже с сентября Россия всячески тормозила вывоз зерна из украинских портов. Зеленский призвал исключить Россию из группы 20 крупнейших экономик мира (G20), поскольку она, по его словам, угрожает голодом странам Азии и Африки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства потребовать от России "прекратить голодные игры" и вернуться к выполнению своих обязательств. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о "шантаже" со стороны России. "Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо", – написал Ермак в своем телеграм-канале.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил решение Москвы, отметив, что оно будет означать, что людям по всему миру придётся больше платить за продовольствие, а в некоторых странах это будет означать голод. По словам Блинкена, Россия пытается превратить продовольствие в оружие. С призывом в Москве вернуться к соглашению выступил глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения в адрес России несправедливы, поскольку она приостановила участие в сделке из-за "безрассудных действий украинских властей".

В воскресенье 30 октября, как сообщается, Россия не согласовала прохождение судов по так называемому зерновому коридору.