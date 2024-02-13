Байден: США готовят план шестинедельного перемирия в Газе

Соединенные Штаты ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа на срок не менее шести недель в рамках более широкой сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, которая также предусматривает освобождение заложников. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции после переговоров с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне.

Движение ХАМАС признано террористическим в США и ЕС.

"Мы активно работаем ради мира, безопасности и достоинства как палестинского, так и израильского народов", - подчеркнул президент США. По словам Байдена, шестинедельное перемирие в секторе Газа, над которым работают США, может помочь, с одной стороны, освобождению израильских заложников, а с другой - увеличению объемов гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Такое временное перемирие, отметил Байден, может стать первым шагом к установлению продолжительного мира в регионе.

Байден также призвал защитить мирных жителей, укрывающихся от боевых действий на юге сектора Газа в городе Рафах у границы с Египтом. По данным международных гуманитарных организаций, в Рафахе в последние дни и недели нашли убежище около одного миллиона трёхсот тысяч палестинцев.

Президент США вновь предостерёг Израиль от наземного вторжения в этот район "без надежного плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона человек, которые нашли там убежище".

От штурма Рафаха предостерегли Израиль и в ряде стран ЕС. Египет пригрозил приостановить мирный договор с Израилем.

Король Иордании Абдалла II, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, призвал остановить войну в секторе Газа немедленно. "Мы не можем допустить атаку на Рафах, за ней обязательно последует гуманитарная катастрофа – сказал он. – Мы не можем оставаться в стороне и позволить этому продолжаться. Нам нужно надежное перемирие прямо сейчас. Эта война должна закончиться", - заявил иорданский монарх.

Иордания и другие арабские государства весьма критически оценивают действия Израиля и отказываются от публичной поддержки долгосрочного планирования дальнейших действий, настаивая, что этому должно предшествовать прекращение боевых действий. Они требуют прекращения огня с середины октября прошлого года, когда число жертв среди мирного населения в Газе начало стремительно расти.

В последнее время администрация Байдена заняла более жёсткую позицию по отношению к Израилю, заявив на прошлой неделе, что реакция Тель-Авива на нападение ХАМАС была "чрезмерной". Вашингтон заявил, что не будет поддерживать никакую военную операцию, начатую в Рафахе, без должного учёта интересов гражданского населения.