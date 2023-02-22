Байден в Польше помолился за мир и преображение России

Президент США Джо Байден в среду завершил поездку, в ходе которой он посетил Украину и Польшу, и вылетел в Соединённые Штаты.

В последний день своего пребывания в Варшаве, который пришёлся на Пепельную среду - первый день Великого поста у христиан-католиков - Байден принял участие в католическом богослужении. Об этом сообщил священник Веслав Давидовский. Он написал в фейсбуке, что в импровизированной домашней часовне рядом с апартаментами президента США отслужил мессу, в которой принял участие Байден. Как написал Давидовский, возносились молитвы о мире, преображении России и благодати святого духа для президента США.

По традиции, в Пепельную среду священник сыплет верующим на голову пепел или делает пеплом отметку у них на лбу. Комментаторы заметили темное пятно на голове президента США, который участвовал в среду во встрече лидеров стран восточного фланга НАТО. Издание The Hill отмечает, что, по всей видимости, это и был след от пепла. Байден в своём твиттере посвятил началу поста одну из записей, а на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой оба вспомнили о папе Римском Иоанне Павле II - уроженце Польши.

Байден - второй, после Джона Кеннеди, президент США, принадлежащий к католической церкви. В прошлом году Байден в Пепельную среду, по его словам, молился за народ Украины - это было спустя несколько дней после российского вторжения.