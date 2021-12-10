Байден: вступление Украины в НАТО зависит только от Киева и НАТО

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами "бухарестской девятки" или так называемого восточного фланга НАТО , в ходе которых обсудил с ними ситуацию на российско-украинской границе.

Президент США и лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии обсудили "дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи на границах с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", - говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров.

Вчера же после телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО, против которого резко возражает Москва - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.

Однако, как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, есть определенные требования, которым Украине необходимо будет соответствовать, по ряду вопросов, включая коррупцию и другие пункты. "И очевидно, это дело стран-партнеров НАТО и самой НАТО как альянса, определять, как будет выглядеть дальнейший путь", - сказала представитель американской администрации.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что планирует в пятницу, 10 декабря, объявить о встрече, в которой примут участие представители России и четырех стран — союзниц США по НАТО. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил. Цель встречи, по словам американского президента, обсудить беспокойство России по поводу расширения НАТО и возможность достичь договоренностей, которые бы позволили снизить напряженность в регионе.

Как рассказал агентству Bloomberg дипломат из Восточной Европы, власти одной из стран в регионе "пришли в ярость" и требуют прояснить, что планирует президент США.

Некоторые страны НАТО считают готовность Байдена к диалогу с Россией дипломатической уступкой, пишет издание. По словам собеседника агентства, в прошлом эти государства были под влиянием СССР, а теперь соседствуют с "агрессивной Россией".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя позволять вмешиваться во внутренние решения НАТО. По ее словам, Москва под давлением угроз и военной силы хочет "поделить Европу на сферы влияния".

Вашингтон, его союзники по НАТО и украинские власти выражают тревогу в связи с поступающей в последние недели информацией о том, что Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной десятки тысяч своих военнослужащих. Москва категорически отрицает предположения, что она готовит вторжение на Украину.

7 декабря в ходе видеосаммита президентов США и России Украина стала главной темой для обсуждения. Байден предупредил Москву, что вооружённая эскалация обернётся для России новыми жёсткими санкциями. Путин заявил, что сказал Байдену о недопустимости для Москвы дальнейшего расширения НАТО на восток. В Белом доме отметили, что Байден во время разговора не пошёл на уступки по вопросу о расширении НАТО на восток. При этом в администрации США указали, что готовы обсуждать с Москвой темы, вызывающие беспокойство.