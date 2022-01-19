Байден: вторжение в Украину станет для России "катастрофой"

Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России "катастрофой", а российский президент Владимир Путин в этом случае столкнётся с санкциями со стороны Запада, "которых он доселе не видел". Об этом заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден.

Байден назвал одно из возможных последствий российского вторжения - по его словам, российские банки тогда не смогут осуществлять операции в долларах.

Байден признал, что Россия обладает подавляющим военным превосходством над Украиной и, вероятно, сможет одержать военную победу в случае широкомасштабного конфликта. Однако при этом она столкнётся с неприятными последствиями - как немедленными, так и долгосрочными.

Байден считает, что Владимир Путин скорее всего примет решение об операции против Украины. При этом президент США сказал, что не верит в то, что Путин хочет широкомасштабного военного конфликта. Байден также дал понять, что ответные меры Запада будут зависеть от конкретных действий России против Украины, их масштаба и последствий.

Говоря о высказанных недавно требованиях России о невступлении Украины в НАТО, Байден заявил, что Украина вряд ли сможет в ближайшее время стать членом союза - но не из-за России, а потому, что, по словам Байдена, она пока к этому не готова.

В последние дни опасения стран Запада относительно возможного российского вторжения, которые высказываются начиная с осени, ещё более усилились - после укрепления российской военной группировки у границ с Украиной и завершившихся пока безрезультатно переговоров в Женеве и Брюсселе.

В пятницу госсекретарь США и глава МИД России встречаются в Женеве.

Российский МИД утверждает, что Москва не готовит военную операцию против Украины.