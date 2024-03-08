Байден выступил с ежегодным докладом о положении США

В четверг, 7 марта, президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с ежегодным докладом о положении страны.

Своё выступление Байден начал с тезиса о необходимости поддержки Украины. Он напомнил американцам, что свобода и демократия стали объектом атак внутри страны и за её пределами.

"Путин вторгся в Украину, он распространяет хаос в Европе и за её пределами. Если кто-то в этом зале считает, что Путин остановится на этом, я уверяю вас, он не остановится. Украина может остановить Путина, если мы встанем на сторону Украины и предоставим оружие, с помощью которого она защитит себя", – сказал Байден.

Также Байден подверг прямой критике своего предшественника на посту президента Дональда Трампа, который, по его словам, склонился перед российским лидером. "Это возмутительно, опасно и неприемлемо... Мы должны противостоять Путину", – заявил Байден под аплодисменты зала, в котором находились члены обеих палат Конгресса.

Выступление президента перед Конгрессом прозвучало как первое предвыборное обращение президента к стране после "супервторника", когда стало очевидно, что Трамп снова станет его соперником в борьбе за президентство.

В своём выступлении Байден сформулировал главные положения своей предвыборной программы. Главный пункт – защита демократии. Байден пообещал восстановить право американок на аборты, если избиратели отдадут большинство в Конгрессе демократам, снизить цены на лекарства для пенсионеров, предоставить ипотечные льготы покупателям первой квартиры или дома.

Говоря об экономике США, Байден заявил, что "ей завидует весь мир". Экономика США выросла больше, чем на три процента, инфляция снижается, безработица рекордно низкая, отметил Байден. Он заявил о намерении снизить дефицит бюджета, повысив налоги для корпораций и миллиардеров.

Отвечая на обвинения в ответственности за миграционный кризис на границе с Мексикой, Байден заявил, что он предлагал эффективные меры контроля потока мигрантов, но эти предложения заблокированы республиканцами под давлением Трампа.

Также Байден призвал Израиль обеспечить безопасность мирного населения Газы и объявил о планах морских поставок гуманитарной помощи в Газу. Для этого, по словам президента США, будет сооружён специальный плавучий причал для разгрузки судов с грузами.

Демократы приветствовали энергичное выступление Байдена, республиканцы же упрекнули его в том, что он превратил доклад о положении страны в предвыборное выступление.