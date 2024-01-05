Байден выступил с речью об угрозах для демократии в США

Президент США Джо Байден призвал сограждан ответить самим себе на самый важный, по его мнению, вопрос: остается ли демократия священной для Америки? Русская служба "Голоса Америки" излагает несколько самых важных идей, высказанных главой государства в пятницу в Велли-Фордже.

Велли-Фордж, находящийся в Пенсильвании, был во время войны за Независимость США военным лагерем Континентальной армии. Ею командовал Джордж Вашингтон. Войска полгода оставались в лагере, с декабря 1777 по июнь 1778 года.

Байден подчеркнул, что когда Джордж Вашингтон "был на пике своей власти, победив самую могущественную империю на Земле [Британскую империю]. Он мог удерживать эту власть столько, сколько хотел. Но это не была бы Америка, за которую боролись он и американские войска в Вэлли-Фордж".

"Вопрос о том, остаётся ли демократия неприкосновенной для Америки, это самый насущный вопросом нашего времени, – заявил Байден. По его словам, на выборах 2024 года американцам предстоит сделать выбор – как ответить на этот вопрос.

"Американские лидеры не удерживают власть любой ценой", сказал президент. "Наши лидеры возвращают власть народу – добровольно".

"Мы не верим, что Америка терпит неудачу. Мы знаем, что Америка побеждает. Это и есть американский патриотизм", – заявил президент.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден также объявил о выдвижении своей кандидатуры.