Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным в случае его желания закончить войну в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если бы тот показал интерес закончить войну в Украине. Он отметил, что вёл бы такие переговоры в консультациях с союзниками по НАТО. Однако разговор с Путиным пока не стоит в его повестке. Слова политика на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануилом Макроном цитирует Reuters.

По завершении встречи Байден и Макрон опубликовали заявление, в котором отмечается, что лидеры двух стран решительно осуждают "противозаконную агрессивную войну России против Украины" и "подчёркивают, что умышленное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре представляет собой военные преступления, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности", — передаёт Голос Америки. На пресс-конференции Макрон пообещал не требовать от Украины, чтобы та принимала компромиссы, к которым она не готова, — цитирует его Agence France-Presse.

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