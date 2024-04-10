Байден заявил о "железной" решимости защитить Израиль

Президент США Джо Байден пообещал защищать Израиль с "железной" решимостью. В последние дни в Вашингтоне стала нарастать встревоженность в связи с сообщениями, что в ближайшие несколько дней Иран может осуществить "значительный" удар в ответ на удар, нанесённый Израилем 2 апреля по зданию иранского консульства в Дамаске.

Американские наблюдатели и официальные представители союзных стран опасаются, что иранский удар неминуем. Это может быть прямой удар ракетой, пущенной из Ирана.

Израиль ранее заявлял о готовности ответить на такой удар, что повлияло на рост опасений региональной войны, отмечается в публикации издания The Guardian. Американские официальные представители считают, что вероятность такого конфликта выше, чем в любое иное время с момента начала конфликта в Газе 7 октября прошлого года.

Обещание Байдена призвано показать готовность Вашингтона к сдерживанию Ирана. Несколькими часами ранее, до выступления Байдена, аятолла Али Хаменеи заявил о намерении нанести удары по Израилю в ответ на израильские удары по Дамаску. Жертвами стали 12 человек, включая генерала Мохаммада Реза Захеди, одной из самых высоких фигур в Корпусе стражей исламской революции.

Среди вероятных целей иранских ударов — посольства США в разных странах мира. Представители США также считают, что удары Ирана по военным и правительственным объектам на территории Израиля также возможны.