Байдену с опозданием доложили о заболевании главы Пентагона

Президент США Джо Байден до вторника 9 января не был проинформирован о раковом заболевании министра обороны США Ллойда Остина. Как сообщает Reuters, президенту доложили об этом примерно тогда же, когда о состоянии здоровья 70-летнего Остина была проинформирована американская общественность.

Министр обороны Ллойд Остин, болеющий, как стало теперь известно, раком простаты, был госпитализирован в новогоднюю ночь в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Этот факт Пентагон скрывал от общественности, Белого дома и Конгресса до 5 января, что привело к серьёзной политическую реакции, пишет Reuters.

Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, находившаяся в новогодние дни в отпуске в Пуэрто-Рико, также не была полностью проинформирована о происходящем, пока на неё не было возложено частичное исполнение некоторых обязанностей министра.

В связи с этим происшествием Белый дом начал проверку протоколов кабинета министров по делегированию полномочий, сообщает "Голос Америки".



В понедельник официальные лица заявили, что Байден не планирует увольнять Остина, остающегося в клинике под наблюдением врачей.



Его действия в этой ситуации выглядели как грубое нарушение протокола для высокопоставленных членов кабинета министров. Чиновники такого уровня обычно заранее информируют общественность о планируемом отсутствии по болезни и указывают, кто будет их замещать.



Во вторник глава аппарата Белого дома разослал секретарям кабинета министров служебную записку, в которой попросил ведомства "представить существующие протоколы о делегировании полномочий" на рассмотрение до 12 января.



Во вторник Пентагон распространил заявление врачей военно-медицинского центра о том, что Остин был госпитализирован в связи с осложнениями, связанными с предыдущей процедурой по лечению рака простаты, и ожидается, что он полностью поправится.