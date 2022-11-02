База отдыха посольства РФ перешла под контроль властей Польши

Власти Польши в среду взяли под контроль базу отдыха на Зегжинском водохранилище в Скубянке под Варшавой, которая несколько десятилетий находилась в аренде у российского посольства.

Договор аренды был расторгнут польскими властями в апреле нынешнего года, после российского вторжения в украину. Формальной причиной расторжения соглашения, заключённого на период до 2025 года, стала задолженность по арендной плате.

Как отмечает Gazeta Wyborcza, комплекс состоит из двух отелей, двух вилл и восьми дач.

Представитель государственной лесной охраны Польши, к которой перешло управление имуществом, написал в среду в твиттере, что база приведена в непригодное для использование состояние. "Русские все разрушили, даже кабели вырваны из стен", — написал Михал Гзовски в твиттере, опубликовав также фотографии интерьеров.

Газета в связи с этим напоминает о событиях весны, когда польские власти вернули себе контроль над бывшими домами советских дипломатов в Варшаве. Они также оказались в крайне плачевном состоянии, до сих пор не известно, подлежат ли они ремонту.