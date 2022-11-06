"База": префект ЦАО Москвы смертельно ранил егеря на охоте

Префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский во время охоты в Смоленской области смертельно ранил егеря. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Вечером 4 ноября Говердовский охотился на кабана в охотхозяйстве "Восток" недалеко от деревни Ивино. Охота была согласована. Зверя загонял егерь Василий Андреев. Рядом с префектом находился охотовед, утверждают источники "Базы".

Говердовский увидел кабана в оптический прицел. Охотовед также наблюдал за зверем в бинокль. По команде охотоведа Говердовский выстрелил из своего карабина, но пуля срикошетила и попала не в кабана, а в 60-летнего егеря. Он находился за зверем в кустах и оказался на линии огня.

На место происшествия приехали медики. Они пытались реанимировать Андреева, но спустя два часа он скончался в машине скорой помощи.

Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля, утверждает "База".

Официального подтверждения этой информации пока нет.