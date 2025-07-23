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Baza сообщила, что её главреду после задержания грозили пытками

Сотрудники силовых структур во время обыска (архивное фото)
Сотрудники силовых структур во время обыска (архивное фото)

Следственный комитет России в ночь на 23 июля, почти через сутки после начала следственных действий, официально сообщил о задержании главного редактора интернет-издания Baza Глеба Трифонова и журналиста Татьяны Лукьяновой. По версии следствия, сотрудники Baza платили деньги за информацию полицейским как минимум из трёх регионов - Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краёв. Журналисты задержаны как подозреваемые в даче взяток. О каких суммах идет речь, пока не известно. Троих полицейских подозревают в превышении полномочий, пишет"Коммерсант".

Трифонов, Лукьянова и ещё два журналиста, которых впоследствии отпустили, были задержаны во вторник утором. Были проведены обыски в квартирах журналистов и в редакции издания, изъяты телефоны, компьютеры и документы.

Сама Baza со ссылкой на соседей своего главного редактора пишет о подробностях его задержания. По словам одной из соседок, люди в форме требовали от Трифонова пароль от телефона и угрожали ему пытками, если он не подчинится. По словам соседки, задержанный кричал, что на него напали, и просил вызвать полицию. Утверждается, что адвоката к Трифонову допустили только спустя 14 часов после задержания.

Задержанные отрицают вину. По словам адвоката, "следствие не предоставило никаких доказательств коррупционных денежных отношений главреда «Базы» и полицейских". При этом "Коммерсант" пишет, что допрошенные журналисты Baza сообщили следователям, что "приобретали информацию и видео за деньги, но речь шла не о происшествиях, а о спортивных или светских событиях".

"База" запущена в 2019 году, издание специализируется на оперативной хронике, большая часть его материалов основана на анонимных источниках в силовых структурах. Издание существует в первую очередь в виде телеграм-канала, на него подписаны 1,6 миллиона аккаунтов.

В среду утром стало известно о задержании журналиста ещё одного российского издания - екатеринбургского URA.RU. Речь идёт об Игоре Сергееве, который проходил свидетелем по делу его коллеги Дениса Аллаярова. Аллаярова также обвиняют в даче взятки сотруднику МВД за предоставление информации. Обвиняют ли в чём-либо Сергеева, пока не известно.


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