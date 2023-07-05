"База": в аэропорту задержали бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева

Бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева задержали в ижевском аэропорту. Об этом пишет телеграм-каналы "Удмуртия против коррупции", "База" и местные СМИ.

Судя по скрину, который опубликовали телеграмы-каналы, к Бекмеметьеву подошли сотрудники ФСБ. Причина его задержания неизвестна. Сообщается, что Бекмеметьева увезли "на беседу".

Интернет-издание Удмуртии Udm-info пишет, что в последний раз Бекмеметьев был онлайн сегодня, 5 июля, в 13:00 мск – уже после первых сообщений о его задержании. Редакция издания отправила ему запрос, но ответа пока не получила.

Бекмеметьев ушёл с поста мэра Ижевска в конце мая 2023 года "в связи с переходом на новое место работы". Губернатор Удмуртии Александр Бречалов говорил, что Бекмеметьев "остаётся в команде".