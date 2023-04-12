"Бегите куда угодно". Блогеры обсуждают закон об электронных повестках

В России спешным порядком принимаются поправки к закону "О воинской обязанности и службе", меняющие правила призыва и военного учета.

По новым правилам, повестки будут рассылаться прогрессивным методом - через портал "Госуслуги", после чего они будут автоматически считаться полученными, даже если получатель не открыл уведомление. Постановка на воинский учет теперь тоже станет автоматической. Гражданин, не явившийся по повестке в военкомат, столкнется с целым рядом ограничений в правах, от запрета на выезд до запрета заключать контракты или водить машину.

Татьяна Становая

По поводу вручения электронных повесток через портал Госуслуг... Если внимательно прочитать новый закон, то не обязательно даже иметь аккаунт: повестка "считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток". Так что удалите вы аккаунт или нет, не имеет никакого значения.

Госдума проголосовала за поправки почти единогласно (единственный воздержавшийся депутат заявил, что нажал не ту кнопку "по ошибке"), в Совете Федерации голос "против" был всего один - сенатора Людмилы Нарусовой. Осталось только дождаться подписи российского президента, и нет никаких сомнений в том, что он утвердит новые правила призыва в кратчайший срок.

Те, кто уже покинул Россию, радуются, что сделали это вовремя, и призывают других следовать их примеру.

Екатерина Барабаш

Кто до сих пор думал, что "я как-нибудь проскочу", "меня обойдет", "как же я тут все брошу", "у меня маленькие дети", - дорогие мальчики, юноши, мужчины - вы почти в ловушке. Бегите куда угодно, на что угодно, дети побудут с мамами и бабушками - это не страшно. Страшнее вернуться к детям в черном мешке. Через несколько дней для вас все схлопнется. Пожалейте детей, жен, родителей, себя. Бегите.

Илья Жегулев

Электронные повестки хороши для тех, кто уже уехал, но думает, а может вернуться, навестить родных, друзей. Перед тем, как покупать билет - заходишь на Госуслуги - и уже и ехать никуда не надо.

Константин Сонин

В связи с обсуждаемыми законами о мобилизации многие пытаются вчитаться в детали, но это ровно тот случай, когда знание деталей только затемняет, а не проясняет картину. Суть проста - теперь любой человек, независимо от того, взял он повестку или нет, есть эккаунт на госуслугах или нет, может быть арестован и осуждён за то, что не идёт воевать. Это будет сопровождаться возведением новых ограничений на границах, усилением давления на бизнес с запретом удаленки и т.п.

В связи с этим - впервые с начала войны с Украиной, уже больше года назад, моя рекомендация, моим знакомым и незнакомым - уезжать из России, временно или надолго.

Елизавета Осетинская

Срочной цифровизацией мобилизации навеяло. Мне всегда казалось непроходимой глупостью фраза в известном фильме: я все буду решать сам на том основании, что я мужчина. Ну что тут ответить? Молодец, а я все буду решать сама на том основании, что я - женщина? Как говорится, нашли, чем гордиться, оба.

Но еще более беспросветной глупостью, просто вселенского масштаба, мне представляется необходимость убивать и рандомно умирать на том основании, что некто мужчина. Вот просто вдумайтесь. Природа слегка поменяла состав хромосом. И теперь у тебя повестка в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. На основании пола. И места рождения. И ты должен идти убивать. И умирать.

Когда, наконец, человечество додумается до формулировки:

я не должен/не буду убивать на том основании, что я - человек.

Виталий Рувинский

Законопроект "об электронных повестках" не вызовет панику и волну эмиграции — Песков.

Отрадно всё-таки, что когда люди сильно напряжены и встревожены - Дмитрий Сергеевич старается разрядить обстановку хорошей шуткой, веселой репризой, добрым юмором.

Спасибо ему за это.

Кирилл Лятс

Еще вчера билеты из Москвы в Белград были по 500 евро, сегодня меньше тысячи не найти. Вот что Дума мертвотворящая делает!

Алина Витухновская

Ты бежал от Кали-Юги, Из сансарной лез петли, Но на сайте Госуслуги Все равно тебя нашли. Будь ты винтик, будь ты ватник, Будь системный либерал, В русский ад теперь обратно Не закроется портал. Кто завис, а кто-то запил, Кто без ног, а кто без рук, Ты - учетная лишь запись, Не стираемая вдруг. Словно в матрице, но в черной, Как кровавое пятно Будешь записью учетной, Обрученной с невойной.

Нет ничего страшнее, чем современные технологии на службе у тоталитарного режима, констатируют в блогах.

Лев Шлосберг

Экстренно, в режиме спецоперации, возвращённый во второе чтение проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу)», судя по логике радикально изменивших его содержание (и даже название) поправок, писался по задачам, поставленным в Генштабе Вооруженных Сил СССР полвека назад: закрытая страна, физическая невозможность выезда, чрезвычайная сложность уклонения от призыва в армию.

Появление электронной коммуникации только расширило список устанавливаемых запретов

Сознание авторов законопроекта настолько глубоко советское, что появление электронной коммуникации только расширило список устанавливаемых запретов.

Но отрицательный общественный эффект частичной мобилизации, судя по всему, побудил власти «поскрести по сусекам» законодательства, и в итоге появился такой «колобок»: повестку можем не вручать, но на призыв идти обязан.

Некоторые детали закона отрицают основы гражданского документооборота, когда извещение гражданина о любом требовании должно происходить строго по юридически подтвержденной процедуре, которая может быть оспорена в суде. Теперь эти основы правовой процедуры отрицаются полностью, что для ситуации отрицания права как такового логично. Государство заявляет о наличии требования, а найти это требование гражданин обязан самостоятельно.

Строго говоря, это открывает ящик Пандоры и для делового документооборота, но, как говорится, всему своё время.

Что получится, скорее всего, в итоге?

Первое. Третья волна эмиграции, в том числе семей с подростками.

Второе. Выходы из гражданства РФ.

Третье. «Уход в леса».

Четвёртое. Заполнение армии принудительно призванными людьми с чрезвычайно пониженной мотивацией к участию в боевых действиях.

Пятое. Рост низовых антивоенных настроений с конвертацией в политические выводы.

Увлечённо читая инструкции Генштаба СССР, полезно терпеливо перечитать архивы распада советской власти.

К сожалению, обязать сделать это авторов новаций нельзя, а потребности к изучению уроков истории у этих писателей нет.

Аббас Галлямов

Следующий на очереди - закон об электронной похоронке.

Это тоже очень актуально. Куда-то ведь те 300 тысяч, которых мобилизовали в предыдущую волну, подевались. Нет никаких оснований полагать, что тех, кого мобилизуют сейчас, ждёт какая-то принципиально иная судьба. В этой связи надо позаботиться об удобном и быстром сервисе оповещения граждан. Заходишь ты такой на Госуслуги, а там - хоп, и похоронка на сына! А ещё справка о том, что гробовые готовы к перечислению и гражданину надо только указать номер счёта. Очень удобно! И забота государства сразу видна.

Дмитрий Навоша

Иронично, что почти любая новая степень депривации граждан РФ имеет цифровой характер – сегодня это «электронные повестки», а позавчера (в прошлой жизни, до войны) окончательно хоронили выборы «электронным голосованием».

В основании сегодняшнего тоталитарного пи*%ца давно лежат другие «прорывы российского IT». Вроде собственного поиска (в котором найдётся не всё – а только то, что дозволено знать), собственных соцсетей (что автоматически сдают своих юзеров ментам, будто стеклотару), продвинутого банкинга (который обеспечит клиента проблемами даже за донат оппозиционному политику), систем распознавания лиц, и т.д.

Я помню, как раздражали почти всех на IT-конференциях и в стартап-тусах разговоры «про политику». Кто-то предавался комфортной иллюзии, что технологический прогресс сам по себе неизбежно повлечёт за собой общественный и социальный.

Вот куда, оказывается, выносит технологический прогресс без политического

Однако ж вот куда, оказывается, выносит технологический прогресс без политического: ты просто помогаешь свихнувшимся фээсбэшникам эффективнее загонять в преступную, геноцидальную войну больше пушечного мяса, скрывая от будущих убийц и смертников то, куда делись предыдущие.

Неужели даже сейчас в РФ не возникнет какого-то децентрализованного IT-сопротивления? Неужто не образуется какого-то заметного количества бывших строителей этого IT-концлагеря, которые решились бы вытащить из его стен хотя бы несколько кирпичей?

На носу явно новый этап мобилизации, хотя депутаты это и отрицают, пишут аналитики.

Екатерина Шульман

Бодрый депутат Картаполов тем временем утверждает, что на весенний призыв электронные новации не распространяются. В подробности не вдавался. Но он, надо сказать, и до этого много чего интересного утверждал - например, что "отправление повесток через Госуслуги невозможно" - всего лишь 31 марта, двух недель не прошло. Такой вот затейник у нас председатель думского Комитета по обороне.

Сталингулаг

Все заявления Минцифры и Максута Шадаева «с госуслугами не всё так однозначно, не спешите удалять, да повестка в электронном виде придет, но уведомление не разбудит вас ночью, а о том, что вам пора в окоп, вы прочитаете уже в комфортное для вас время» похожи на телефон психологической помощи для тех, кого ведут в газовую камеру:

— Меня ведут в газовую камеру!

— Да, но мы возмем вас за руку и проведем прямо до дверей

— Но я умру!

— Да, но это будет быстро, и к тому же наши камеры оборудованы системами мягкого пола, играет приятное музыкальное сопровождение, вам будет комфортно

— Я не хочу умирать!

— Поверьте нам, мы занимаемся этим не первый год и являемся профессионалами в данной области, не нервничайте, от этого повышается давление

Сергей Шелин

«Мобилизация», «вербовка наемников», называйте как хотите, но призвать еще 400 тысяч режим сможет. Тем более, что сделать это он собирается не одним махом. Паники будет суммарно больше, чем осенью 22-го, когда призывали прошлые 300 тысяч, и утихнет она не так быстро, но никаких намеков на беспорядки ждать не стоит. Насчет третьей волны с такой же уверенностью сказать нельзя. Но до нее далеко, она будет самое раннее предстоящей осенью.

Другие напоминают, что мобилизация, начавшаяся осенью, никогда не прекращалась.

Илья Красильщик

Разговоры про волны мобилизации, мне кажется, надо заканчивать. Это опасный самообман — когда ждешь волны, кажется, что ничего не происходит.

Мобилизация для Путина, я думаю, была некомфортна. Ему пришлось прямо сказать, что он делает — и сделать. Это вообще не его тактика. Он либо называет черное белым, либо врет, либо ничего не говорит и делает. Тактика Путина — постоянная демобилизация всех. Ничего не происходит. Вы ничего не решаете. Болото. В болоте можно делать что угодно и никто не пикнет. Скажешь публично — будет реакция. Думаю, мобилизацию объявили по одной причине: не было выбора. Запаниковали, что сейчас проиграют войну.

Волн больше не будет. Будет постоянный шторм. Вечная война и вечная мобилизация

Поэтому никаких волн больше не будет. Будет постоянный шторм. Вечная война и вечная мобилизация. Сейчас они примут все нужные им законы, чтобы это можно было делать удобно и без пиканья.

Удобнейшая система госуслуг и центров мои документы обернулась нам обратной стороной. Теперь тебе можно мгновенно прислать черную метку и закрыть границу. Все. Зачем для этого какие-то волны? Таскай людей тихой сапой в красивом интерфейсе электронного государства.

Закрывать границы в этой ситуации тоже не надо. Зачем их закрывать всем разом, если можно закрывать их по одному? Закрыты они будут, только если начнут уезжать миллионы и возникнет прямая опасность недобора.

Очевидная вещь: государство относится к вам как к мясу. Им нужно заваливать украинские редуты. Оставаться в России сейчас, к сожалению, прямая для вас опасность стать этим мясом в любой момент. Защитить вас не сможет никто.

Для россиян сейчас нет большей опасности, чем российское государство. Дружба с ним, кстати, не делает опасность ниже. А возможно делает выше: чем дальше ты от сломанного ядерного реактора, тем безопаснее. Для этого государство мясо все: неважно, друг ты или враг.

Многие связывают принятие поправок с обещанной украинской контратакой.

Леонид Волков

Сегодняшний «закон» показывает одно: Путин по-прежнему всерьез надеется победить. И рассчитывает он на свое главное, неоспоримое, неотъемлемое преимущество — на демографию. На то, что в России кратно больше молодых мужчин, которых можно убить.

Не будет никакой «второй волны мобилизации», этот «закон» не об этом. Зачем? Первая, сентябрьская, не закончилась и не собирается. И нет задачи взять и призвать миллион: для миллиона нет логистики, обмундирования, оружия, учебок, командиров; нет и не будет.

Этот «закон» правильно назвать «законом Змея Горыныча». Он позволяет без шума, пыли и проблем бесконечно восполнять потери. Вот сколько ни перелопатят в очередном месяце «Хаймарсы», «Стугны» и прочие «Леопарды» ВСУ, столько и зачерпнет Путин щедрой горстью из бездонных подолов российских матерей. Ну или больше — если позволит производство оружия и логистика. Всё просто.

Все это будет стимулировать путинских командиров и дальше закидывать траншеи трупами

На фронте все это будет стимулировать путинских командиров и дальше закидывать траншеи трупами: пофиг, еще пришлют пушечного мяса. Смысл один — внушить Украине и Западу, что Путин готов воевать бесконечно долго, хоть десятилетиями.

Что с этим делать? Помнить, что война заканчивается, когда армия перестает воевать. Армия — часть общество. Критическое изменение настроений в тылу сможет остановить войну, а что-то другое вряд ли; никто не даст нам избавленья, ни Шольц, ни Байден, ни Макрон. Освободить Россию от Путина и войны в конечном счете получится только изнутри России.

Олег Пшеничный

Спешное принятие закона о повестках — рефлекторная реакция на информационную атаку о близком украинском контрнаступлении. Сейчас вообще зашевелятся, забегают.

Альфред Кох

Клетка захлопнулась и птички, что не улетели, теперь горько об этом пожалеют. Впрочем, все кто хотел и мог, уже давно свалили. Поэтому остались только те кто либо не хотел, либо не мог.

Тех кто не хотел уехать - тех ждет суровая, полная лишений и тревог, воинская жизнь. Их мне не жалко. Их ждут «мясные атаки», кровь, грязь и утрата человеческого облика в неправедной и подлой армии страны-агрессора.

А тех, кто хотел, но не смог свалить, тех мне искренне жаль но теперь уже им помочь никто не сможет и их выбор теперь резко сузился: либо война, либо тюрьма, либо бега.

В любом случае, если они не уехали из-за престарелых родителей, то они им при таком выборе помочь один хрен не смогут… Так что по-любому надо было валить… Но что теперь душу бередить? Поезд ушел…

Вывод простой: воевать за Путина уже почти никто не хочет

Какой можно сделать вывод из всего этого? А простой: воевать за Путина уже почти никто не хочет. Иначе не стали бы приравнивать письменную и электронную повестки. Армия теперь будет пополняться фактически только за счет силой загнанных в нее мобиков. Ну и качество этой армии будет соответствующее.

Это будет армия для поражения, а не для победы. И это абсолютно логично и справедливо. Потому, что наше (а не их) дело правое. Поэтому наш (а не их) враг будет разбит и победа будет за нами (а не за ними).

Новые поправки выводят Россию на следующий этап развития тоталитарного режима, пишут некоторые комментаторы.

Константин Калачев

Национализация элит закончилась национализацией граждан.

Уклоняющийся от воинской службы (по мобилизации/призыву) гражданин не сможет не только регистрировать недвижимое и движимое имущество, но и распоряжаться тем, которое у него есть. То есть продать, сдать в аренду и т. д.

Эта мера, а также запрет регистрироваться самозанятым или индивидуальным предпринимателем – по сути санкции против уехавших.

Теперь гражданин, который уехал из России, поражается в правах даже в случае отправки ему повестки для уточнения данных.

Продать квартиру или машину не получится даже по доверенности.

Сим победиши!

Владимир Пастухов

Это сигнал, что власть не передумает, не свернет, не остановится

Вот тебе, бабушка (в имеющемся контексте – внучек), и Юрьев день. Первый шаг к третьему закрепощению (одно – при царях, другое – при интернационал-большевиках, третье – при национал-большевиках) сделан. Боюсь, что глубинный смысл этой меры общество не улавливает. Это не про призыв, не про новую мобилизацию, не про наступление или отступление, а про следующий важный этап становления регулярного тоталитарного государства без махновщины и дырок в режиме, сквозь которые население пока еще просачивается в обычную свою «прошлую» жизнь. Это сигнал, что власть не передумает, не свернет, не остановится. По крайней мере, сама…

Адаптироваться к новой реальности непросто, но некоторые россияне не теряют надежды на лучшее.

Александр Кынев

Основной визг и вой в ленте от уже уехавших. Всё иные реагируют критично, но без истерик.

Николай Кульбака

В России каждые несколько месяцев проводится спецоперация по срыву всех экономических прогнозов, моделей и трендов. Причем происходит это ровно тогда, когда бизнес наконец-то приходит в себя, выстраивает нормальную работу и начинает хоть как-то планировать будущее. Именно в этот момент на шахматной доске появляются игроки в Чапаева, после которых все приходится начинать заново.

Многие наблюдатели перестали рассчитывать на то, что давление пара в российском котле когда-нибудь сорвет крышку.

Василий Гатов

(1) Решение превратить мобилизацию в перманентную через электронные повестки и закрытие границ для тех, кому «вручили» повестку (т.е. буквально для всех, в кого уперся палец военкома в списке), принятое в большой спешке и без внятной разъяснительной кампании (впрочем, не называя войну войной, такую кампанию вести проблематично) – может стать, наконец, серьезным триггером проблем в отношениях власти и общества. Поскольку, очевидно, военные и правоохранители не собираются «цацкаться», призыв и мобилизация по новому закону будет происходить в буквальном смысле насильственно; это насилие неизбежно – даже у сверх-пассивного российского населения – наткнется на ту или иную форму сопротивления.

(2) Конечно, это скорее новые «полшишечки», на которые Путин продвинулся внутрь терпения населения и элит. Сходу проблемы коснутся небольшого количества людей, впрочем, если это не вызовет никакой контр-реакции, призванных и мобилизованных может стать больше.

Основа войны – это сто двадцать миллионов тех, для кого это далеко, и об этом лучше не думать

(3) В краткосрочной перспективе всё мрачно. Все, кто наблюдают ситуацию снаружи, не видят никакого позитива, никакой даже призрачной надежды на то, что ситуация может как-то измениться. Те, кто наблюдает ситуацию изнутри (с учетом самоцензуры), разнообразны в своих мнениях. Есть фракция «нужно тянуть свою лямку», есть фракция «а что случилось?», есть фракция «помогать не смотря на», - в общем, некое многоголосие, которое тупика не видит, или предпочитает в его сторону не смотреть.

(4) Россия погружается в состояние перманентной войны, которая при этом «далеко», и огромные усилия власти и контролируемых СМИ направлены на то, чтобы люди так её и воспринимали. «Где-то далеко идет чужая война, я с ней тебя должна делить», как пела Богушевская. Это, скорее, из какой-то мрачной, фантастики-дистопии, «гадкие лебеди» и Филипп Дик.

(5) Война выгодна части регионов и отраслей промышленности. Выгодна некоторым (далеко не всем) губернаторам. Есть шизофренические прослойки z-патриотов и тетушек, готовых «отдать сына за гробовые», потому что «жизнь станет лучше». Но основа войны – это сто двадцать миллионов тех, для кого «это далеко, и об этом лучше не думать, да и думать об этом опасно».

(6) Конечно, очень хочется, чтобы дон Румата ожесточился, потерял самоконтроль и покончил с диктатурой дона Рэбы.

Иннокентий Буковский

Случившееся сегодня с большой вероятностью завершит очередную волну отъезда из России.

Снова случится разделение, однако проходящее уже не по линии «уехал-остался», но по линии «здесь и там».

Из «там» будут слать посылки и письма в «здесь». Приезжать не будут.

Из «здесь» будут слать в «там» новые книги и фото, видео.

Россия, кажется, снова пришла к тому, что все самое интересное случится внутри, в тайне от властей и широких трудовых масс. Случатся книги, музыка, картины и многое другое. Случатся не для всех и большинство узнает об этом постфактум.

Ценой этого будет большая личная трагедия одних, и новая жизнь других.

Сложнее будет тем, кто помнит, как было раньше, но со временем и эти воспоминания изотрутся об жизнь.

А многие займут свободные места, обустроятся и начнут другую жизнь.

Теперь там не хуже.

Теперь там иначе.

Нам стоит начать привыкать к этому.

К той самой другой России.

Александр Морозов

Российское "общество" замкнется внутри этих милитаристских и тоталитарных рамок и будет дальше деформироваться

Заявление главы комитета по обороне Госдумы о том, что игнорирование электронной повестки приведет к запрету на выезд, отказу в банковских кредитах и т.д. - оно явно направлено на то, чтобы подтолкнуть не желающих воевать - уезжать сейчас, пока дверь не закрылась. Так и произойдет. Оставшиеся будут иметь дело с непрерывно нарастающей милитаризацией: не призвали сейчас, призовут через полгода. Одновременно политические дела переводят под "измену родине" и сроки теперь до пожизненного. За сотрудничество с нежелательными организациями будут давать от десяти лет и выше. При этом закон у них имеет обратную силу, есть уже дело, в котором инкриминируют сотрудничество с чешской гражданской организацией "Человек в беде" в 2015 году, т.е. уже восемь лет назад. Это тоже должно работать так, чтобы все кто когда-либо в прошлом участвовал в западных проектах, замолчали и вычеркивали из фотоальбомов и личного архива эти факты. И молчали - по поводу текущих событий. Авось пронесет. Но - не пронесет, потому что поощряется доносительство. Украинцы дадут Кремлю по рогам, но добиться многого они не смогут, потому что - паритет, а чтобы "многого" - требуется превосходство раза в три. Российское "общество" замкнется внутри этих милитаристских и тоталитарных рамок и будет дальше деформироваться. За три-пять лет сформируется большой многомиллионный слой "послевоенных" бенефициаров войны, в нем окажутся все те, кто просто биографически "пережил войну на своем месте", т.е. работал, руководил, "спасал экономику" в условиях войны и т.д. А уж те, кто ходил с кувалдой и получил за это орден мужества, - это будет новая элита. Сейчас еще нет "двух Россий", как это было после гражданской войны 1919-1920 гг., но вот по итогам двух-трех лет войны с Украиной "две России" оформятся окончательно. Лет через десять Путин умрет и хоронить его они будут с воем и жаркими клятвами вечной верности. Потом еще года три будут бесконечно цитировать его по каждому случаю. А потом... Впрочем, это уже такое далекое потом, что совершенно неважно, что там потом.

(*отвратительное настроение, вызванное судом над Владимиром Кара-Мурзой, видами разрушений в Бахмуте и словами Макрона: "куда нам вмешиваться в тайваньский кризис, когда мы не знаем, как закончить войну прямо тут, в Европе").