OOH: в Беларуси продолжаются нарушения прав человека

Власти Беларуси продолжают нарушать права человека. Об этом заявила в своем докладе специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин. Согласно отчету, ситуация в стране в области прав человека остается без существенных улучшений.

Представитель ООН выразила особенное неудовлетворение отсутствием политической воли по вопросу об отмене смертной казни. Беларусь является единственным государством в Европе, где эта мера наказания продолжает применяться.

Марин также подчеркнула, что в стране введены дополнительные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ после внесения поправок в закон о СМИ. По словам эксперта ООН, эти меры направлены на запугивание критиков властей. Это попытка не дать им возможность участвовать в публичных дебатах.



Среди положительных перемен Марин отметила декриминализацию деятельности незарегистрированных организаций и упрощение процедур выдачи разрешений на проведение массовых мероприятий, но одновременно подчеркнула эксперт, в Беларуси постоянно нарушаются права на свободу объединений и мирных собраний. Специальный докладчик приветствовала усилия правительства по налаживанию диалога с гражданским обществом и возобновление взаимодействия с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций.



Специальный докладчик уделила особое внимание плохим условиям содержания несовершеннолетних нарушителей в рамках жесткой политики в отношении наркотиков. Марин также подчеркнул продолжающуюся дискриминацию по отношению к таким группам, как цыгане и ЛГБТИ-сообществу.



Минск не признает мандат спецдокладчика ООН, отказывает ей доступе в Беларусь и по этой причине Марин готовила свой доклад за пределами страны.