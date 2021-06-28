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Беларусь и ЕС приостановили взаимное участие в "Восточном партнёрстве"

Глава МИД Беларуси Владимир Макей ещё 26 мая 2021 предупредил, что его страна может выйти из "Восточного партнёрства"

Беларусь решила приостановить своё участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнёрство". МИД Беларуси заявил, что в государство не может выполнять свои обязательства по соглашению об участии в Партнёрстве в условиях действия новых санкций ЕС.

Режим Александра Лукашенко отозвал своего представителя в ЕС и предложил представителю ЕС покинуть Беларусь.

Беларусь запретила деятелям ЕС, которые выступали за введение ограничительных мер в отношении Минска, въезжать на территорию Беларуси.

С 24 июня против режима Лукашенко действуют новые санкции ЕС. В частности, запрещено ввозить из Беларуси нефтепродукты и калийные удобрения. В Брюсселе решили запретить физическим и юридическим юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять или передавать продукцию, предназначенную для производства сигарет и других табачных изделий.

ЕС также ввёл ограничения на доступ белорусских клиентов к европейским рынкам капитала и страхования.

Совет ЕС заявил, что Евросоюз ввел новые санкции в ответ на рост серьёзных нарушений прав человека в Беларуси.

Ранее Евросоюз ввел четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларусь.

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