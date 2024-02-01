Беларусь и Россия договорились о создании единых учебников по истории

Россия и Беларусь договорись о создании единых учебников по истории для школ и высших учебных заведений. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов

По его словам, межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет советник президента России Владимир Мединский, договорилась с администрацией президента Беларуси о том, что страны будут использовать общие учебники по истории.

Грызлов подчеркнул, что сейчас существуют "разночтения в понимании очень важных событий и в истории Советского Союза, и в истории еще Российской империи". Однако, по его словам, странам удалось договориться, чтобы исторические события "рассматривались с единой точки зрения".