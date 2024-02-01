Беларусь и Россия договорились о создании единых учебников по истории

Россия и Беларусь договорись о создании единых учебников по истории для школ и высших учебных заведений. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов
По его словам, межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет советник президента России Владимир Мединский, договорилась с администрацией президента Беларуси о том, что страны будут использовать общие учебники по истории.
Грызлов подчеркнул, что сейчас существуют "разночтения в понимании очень важных событий и в истории Советского Союза, и в истории еще Российской империи". Однако, по его словам, странам удалось договориться, чтобы исторические события "рассматривались с единой точки зрения".
- С 1 сентября 2023 года в российских школах появился новый учебник по отечественной истории для 11-го класса. Одним из его авторов заявлен бывший министр культуры Сергей Мединский. Новый учебник критиковали за идеологизированность. Среди современных событий в нём, исключительно с прокремлёвской позиции, освещается война в Украине. На Северном Кавказе учебник вызвал критику из-за оправданий массовой высылки кавказких народов, крымских народов и калмыков советскими властями в послевоенные годы. Текст о репрессированных народах был включён в раздел "Пособники [немецких] оккупантов".
- В ноябре 2023 года глава Минпросвещения Сергей Kравцов приехал в Чечню, чтобы лично представить главе региона Рамзану Кадырову переписанный раздел о депортациях. Теперь народы, ранее обвинённые авторами в пособничестве нацистам, названы "огульно обвинёнными в предательстве".
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