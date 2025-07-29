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Беларусь наращивает оборонное производство для нужд ВПК России

После начала полномасштабной войны России против Украины спрос на белорусские оборонные технологии резко вырос. Москва ищет альтернативные источники комплектующих — в частности для дронов и ракетного вооружения — на фоне западных санкций и логистических барьеров.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы внешней разведки Украины.

Правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и системами наведения. Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии Беларуси, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях — от агротехники до фармацевтики.

Среди примеров приводятся завод по производству композитных элементов для БПЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов; оптико-механическое предприятие "Зенит-БелОМО", где разворачивается производство систем наведения и комплектующих для автомобилей; завод "Интеграл", где продолжается расширение производственных мощностей для выпуска электроники двойного назначения.

Большинство объектов, связанных с армией, должны быть построены и введены в эксплуатацию в течение года-полутора, отмечается в сообщении СВРУ.

Удары по Харькову и Одессе
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Удары по Харькову и Одессе

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Удары по Харькову и Одессе

Десятки пострадавших


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