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Время Свободы

Беларусь не забыта. США и ЕС поддержали Тихановскую

Светлана Тихановская / Svetlana Tikhanovskaya / Святлана Ціханоўская / Sviatlana Tsikhanouskaya
Светлана Тихановская / Svetlana Tikhanovskaya / Святлана Ціханоўская / Sviatlana Tsikhanouskaya

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 декабря

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Время Свободы - Темы дня 12.12.2023
by Радио Свобода

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ВСУ отражают зимнее наступление российских войск, Владимир Зеленский пытается договориться с американскими лидерами о продолжении военной помощи Украине;

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская заручилась поддержкой США и Европейского союза;

Насколько далеки о реальности "инфернальные" прогнозы Совкомбанка по поводу экономической ситуации в России;

Куда пропал Алексей Навальный;

Против журналистки татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой возбуждено еще одно уголовное дело – о "фейках" про российскую армию.

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