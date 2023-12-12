Беларусь не забыта. США и ЕС поддержали Тихановскую

ВСУ отражают зимнее наступление российских войск, Владимир Зеленский пытается договориться с американскими лидерами о продолжении военной помощи Украине;
Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская заручилась поддержкой США и Европейского союза;
Насколько далеки о реальности "инфернальные" прогнозы Совкомбанка по поводу экономической ситуации в России;
Куда пропал Алексей Навальный;
Против журналистки татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой возбуждено еще одно уголовное дело – о "фейках" про российскую армию.
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