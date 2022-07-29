Беларусь отозвала посла из Великобритании

Беларусь отозвала своего посла в Великобритании. Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, решение об этом было принято "в связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам". Официальный Минск будет представлять в Лондоне временно поверенный в делах.

По словам представителя МИД, Британия ввела беспрецедентные санкции и другие ограничительные меры против белорусских граждан и предприятий. "Отрадно, что, несмотря на всё происходящее, белорусы сохраняют добрые отношения и хорошие межчеловеческие контакты с британцами, которые будут лишь поощряться официальным Минском, в том числе посредством упрощения свободы передвижения" - сказал Глаз, не пояснив, что имеется в виду.

Британская сторона пока не комментировала решение официального Минска. Британский посол Жаклин Перкинс продолжает работать в Беларуси - несмотря на резкое ухудшение отношений между странами сначала после подавления массовых протестов против власти Александра Лукашенко, которого Лондон не считает легитимным президентом, а затем из-за содействия, которое Беларусь оказала России в её вторжении на территорию Украины.