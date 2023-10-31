Беларусь поставила перед Россией вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок. Об этом заявил авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, сроки ввода АЭС в эксплуатацию сместились из-за российской стороны.

"Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что Россия предложила в качестве компенсации продажу ядерного топлива "как для своих станций" и пятилетнюю гарантию на основные узлы.

Белорусская АЭС находится в Гродненской области. В ноябре 2020 года Александр Лукашенко официально открыл станцию после окончания строительства первого энергоблока. В ноябре 2022 года издание "Зеркало" писало, за первые два года работы БелАЭС простаивала больше половины времени. Всего она выработала чуть больше половины объема электроэнергии, запланированного на один год.

За строительство станции, которая преподносилась как способ уйти от энергетической зависимости, Беларусь должна России выплаты по кредиту в 10 миллиардов долларов. Россия также является поставщиком топлива для станции.

Второй энергоблок был включен в сеть в июле этого года, но он до сих пор не введен в промышленную эксплуатацию.