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Беларусь ввела временный погранконтроль на границе с Россией

Белорусские пограничники проверяют водителей и транспортные средства, въезжающие в пограничную зону вблизи границы с Украиной, 15 февраля 2023 года

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у въезжающих проверяют паспорта. Об этом сообщает издание "Зеркало", в Госпогранкомитете подтвердили эту информацию.

"Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд", – заявили в Госпогранкомитете.

На какой срок установлены ограничения, неизвестно. В ведомстве заявили, что "до особого распоряжения".

В телеграм-каналах сообщают, что на границе уже появились очереди.

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