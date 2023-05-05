Беларусь ввела временный погранконтроль на границе с Россией

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией, у въезжающих проверяют паспорта. Об этом сообщает издание "Зеркало", в Госпогранкомитете подтвердили эту информацию.

"Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд", – заявили в Госпогранкомитете.

На какой срок установлены ограничения, неизвестно. В ведомстве заявили, что "до особого распоряжения".

В телеграм-каналах сообщают, что на границе уже появились очереди.