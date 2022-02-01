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Беларусь завела уголовное дело на судью, отказавшего выдать основателя Nexta

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского, который ранее вынес решение об отказе экстрадировать в Минск основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило.

Как считают белорусские власти, "Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни" и "оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь".

26 января окружной суд Варшавы рассмотрел требование Беларуси об экстрадиции Степана Путило, основателя телеграм-канала Nexta. Белорусские власти считают СМИ организатором так называемых "массовых беспорядков" в Минске во время протестов против режима Александра Лукашенко в 2020 году. Судья Любовский постановил не экстрадировать Путило, заявив, что "нельзя выдать человека только потому, что этого хочет психопатический диктатор".

В мае прошлого года в Беларуси был арестован сооснователь Nexta Роман Протасевич. Для этого белорусские власти принудительно посадили в Минске самолёт, в котором Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега, летели из Афин в Вильнюс над территорией Беларуси. Лайнеру ирландской компании Raynair было приказано совершить посадку якобы из-за угрозы взрыва на борту. Позже выяснилось, что сообщение о бомбе было частью спецоперации властей.

Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Минск обвинили в угоне самолёта и похищении человека. Против властей Беларуси были введены новые санкции. Позже по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, после чего его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест.

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