Белгород подвергся обстрелу, сообщается о погибших

Белгород в четверг утром, по сообщениям местных телеграм-каналов и российских СМИ, подвергся обстрелу. Сообщается о погибших и раненых.

Минобороны России утверждает, что над Белгородской областью были сбиты 14 ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО Vampire. Были ли при этом попадания, ведомство не уточняет.

В соцсетях распространяется фото и видео здания торгового центра в южной части города, которое, как утверждается, попало под обстрел. Сообщается также о падении ракеты или её обломков во дворе школы номер 42.

Телеграм-канал Shot пишет о четырёх погибших, Mash - о шести. Сообщается также о не менее десяти раненых.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Власти ранее объявляли об угрозе ракетной опасности. Украинские военные предполагаемый удар по Белгороду не комментировали.