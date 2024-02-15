Белгород подвергся обстрелу, сообщается о погибших

Белгород в четверг утром, по сообщениям местных телеграм-каналов и российских СМИ, подвергся обстрелу. Сообщается о погибших и раненых.
Минобороны России утверждает, что над Белгородской областью были сбиты 14 ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО Vampire. Были ли при этом попадания, ведомство не уточняет.
В соцсетях распространяется фото и видео здания торгового центра в южной части города, которое, как утверждается, попало под обстрел. Сообщается также о падении ракеты или её обломков во дворе школы номер 42.
Телеграм-канал Shot пишет о четырёх погибших, Mash - о шести. Сообщается также о не менее десяти раненых.
Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Власти ранее объявляли об угрозе ракетной опасности. Украинские военные предполагаемый удар по Белгороду не комментировали.
- Предыдущему масштабному обстрелу Белгород подвергся 30 декабря. Тогда под удар попал в том числе центр города. Погибли более 20 человек. Российские власти обвинили Украину в теракте против мирных жителей.
- Граничащая с Белгородской областью Харьковская область Украины практически ежедневно подвергаются российским обстрелам. Накануне в селе Великий Бурлук Харьковской области, по данным местных властей, ракета попала в двухэтажный жилой дом. На данный момент известно о четырёх погибших.
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