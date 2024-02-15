Белгород подвергся обстрелу, сообщается о семи погибших

Белгород в четверг утром, по сообщениям властей, местных телеграм-каналов и российских СМИ, подвергся обстрелу. Среди жителей города есть погибшие и раненые.

По последним данным, погибли семь человек — это информация Минздрава России. Среди погибших один ребёнок.

Ранения, по последним данным, получили около 20 человек. По некоторым сообщениям, число жертв может быть большим - Mash писал о девяти убитых, "База" пишет, что погибли от 8 до 12 человек.

Минобороны России утверждает, что над Белгородской областью были сбиты 14 ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО Vampire. Были ли при этом попадания, ведомство не уточняет.

В соцсетях распространяется фото и видео здания торгового центра в южной части города, которое попало под обстрел. На видео запечатлён момент попадания ракеты или её обломков в здание, где, в частности, расположен магазин "Магнит", а также первые минуты после обстрела.

Сообщается также о падении ракеты или её обломков во дворе школы номер 42. В местных пабликах публикуют фото обломков ракет, по всей видимости сбитых, которые местные жители фотографируют в разных районах города.

Власти объявляли об угрозе ракетной опасности. При этом жители Белгорода жалуются, что сообщения об угрозе пришли уже после обстрела, пишет "Можем объяснить".

Украинские военные удар по Белгороду не комментировали.

Предыдущему масштабному обстрелу Белгород подвергся 30 декабря. Тогда под удар попал в том числе центр города. Погибли более 20 человек. Российские власти обвинили Украину в теракте против мирных жителей.

Граничащая с Белгородской областью Харьковская область Украины практически ежедневно подвергаются российским обстрелам. Накануне в селе Великий Бурлук Харьковской области, по данным местных властей, ракета попала в двухэтажный жилой дом. На данный момент известно о четырёх погибших.

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