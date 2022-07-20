Белгородские власти сообщили об обстреле двух сёл и одном погибшем

В Белгородской области в среду, как утверждается, с территории Украины были обстреляны два села - Журавлёвка и Нехотеевка. Как сообщил в своем телеграме губернатор региона Вячеслав Гладков, было выпущено пять снарядов. Погиб один местный житель.

В результате обстрела в Нехотеевке, по данным властей, пострадали четыре жилых дома и сельский клуб. В Журавлёвке видимых повреждений нет. Обстоятельства гибели человека выясняются. Вячеслав Гладков отметил, что из-за угрозы обстрелов всех жителей этихдвух сёл эвакуировали еще в мае, а въезд в них запретили.

Ранее губернатор выражал сожаление, что несмотря на запрет въезда и выставленные блок-посты, жители всё равно возвращаются в свои дома, подвергая себя опасности.

В последние недели власти граничащих с Украиной регионов России регулярно заявляют об обстрелах пограничных территорий, включая населённые пункты. Сообщалось о гибели и ранениях нескольких человек. Украинские военные сообщения об этих обстрелах в сводки не включают. С территории российских пограничных областей регулярно ведутся обстрелы украинской территории.