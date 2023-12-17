Белгородский губернатор: "на границе села" Теребрено был стрелковый бой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днём в воскресенье сообщил, что "на границе села" Теребрено Краснояружского района "идёт стрелковый бой с противником". Как написал губернатор в телеграме, село находится под обстрелом украинских военных.

Ответственность за атаку вблизи Теребрена взял на себя добровольческий легион "Свобода России". Он состоит из россиян и воюет на стороне Украины. Вечером в воскресенье в телеграм-канале легиона появилось сообщение о том, что его "штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины".

Также сообщается, что бойцы "Свободы России" уничтожили опорный пункт российских войск и, по всей вероятности, провели минирование территории.

Военная разведка Украины в свою очередь заявила, что за атакой в Белгородской области стоят "противники кремлёвского режима".

Гладков позднее написал, что в результате обстрела ВСУ повреждены три дома. В один из них, по данным губернатора, попал снаряд, во втором посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Без электричества пока остаются жители сёл Теребрено и Староселье. "Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны", — говорится в телеграм-канале губернатора.