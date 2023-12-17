Белгородский губернатор: "на границе села" Теребрено был стрелковый бой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днём в воскресенье сообщил, что "на границе села" Теребрено Краснояружского района "идёт стрелковый бой с противником". Как написал губернатор в телеграме, село находится под обстрелом украинских военных.
Ответственность за атаку вблизи Теребрена взял на себя добровольческий легион "Свобода России". Он состоит из россиян и воюет на стороне Украины. Вечером в воскресенье в телеграм-канале легиона появилось сообщение о том, что его "штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины".
Также сообщается, что бойцы "Свободы России" уничтожили опорный пункт российских войск и, по всей вероятности, провели минирование территории.
Военная разведка Украины в свою очередь заявила, что за атакой в Белгородской области стоят "противники кремлёвского режима".
Гладков позднее написал, что в результате обстрела ВСУ повреждены три дома. В один из них, по данным губернатора, попал снаряд, во втором посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Без электричества пока остаются жители сёл Теребрено и Староселье. "Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны", — говорится в телеграм-канале губернатора.
- Теребрено находится неподалёку от границы с Сумской областью Украины. По данным телеграм-канала "База", бой начался около 11 утра. "В Теребрено живут около 200 человек, жителей не эвакуировали, сейчас люди прячутся по укрытиям", – писала "База".
- Ранее ответственность за рейды в приграничные регионы России также брал на себя Русский добровольческий корпус. Во время наиболее крупного из них в начале июня на какое-то время был взят под контроль ряд сёл в Грайворонском районе Белгородской области, Теребрено расположено недалеко от этого района.
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