Белгородский губернатор: "на границе села" Теребрено идёт стрелковый бой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днём в воскресенье сообщил, что "на границе села" Теребрено Краснояружского района "идёт стрелковый бой с противником". Как написал губернатор в телеграме, село находится под обстрелом украинских военных. Также, по словам Гладкова, повреждены линии электропередачи в нескольких сёлах.

Теребрено находится неподалёку от границы с Сумской областью Украины. Значит ли фраза о бое "на границе села", что украинские военные пересекли границу, неясно. Украинские военные о боях в этом районе не сообщали.

Телеграм-канал "База" утверждает, что бой начался около 11 утра. "В Теребрено живут около 200 человек, жителей не эвакуировали, сейчас люди прячутся по укрытиям", - пишет "База".

Так называемый Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, ранее брал на себя ответственность за рейды в приграничные регионы России, в частности в Брянскую и Белгородскую область. Во время наиболее крупного из них в начале июня на какое-то время был взят под контроль ряд сёл в Грайворонском районе Белгородской области, Теребрено расположено недалеко от этого района. О бое в Теребрено РДК, однако, ничего не пишет.