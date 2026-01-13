Белгородский губернатор призвал жителей быть готовыми к переезду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона быть готовыми к переезду "в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации" из-за проблем с тепло- и электроснабжением. Об этом сообщает "Настоящее Время".

Энергетический кризис в области возник после ударов украинской армии по двум ТЭЦ и подстанции в ночь на 9 января. Гладков сразу после атаки сообщил, что без света остались 556 тысяч человек, почти такое же количество людей без тепла, 200 тысяч человек оказались без воды. Телеграм-канал "Пепел" писал, что более 60 предприятиям Белгорода разрешили использовать электричество только ночью – с 0:00 до 8:00. Кроме того, из-за перебоев с электроснабжением не работают десятки магазинов в крупнейших торговых центрах.

"Если есть возможность, переезжаем"

Проблемы с подачей электричества полностью не удалось решить до сих пор. 12 января Гладков заявил, что в регионе "ситуация крайне тяжелая" и "потери энергетических мощностей практически катастрофичны". "Да, привлекли колоссальные ресурсы, но даже несмотря на эту огромную помощь, 100-процентно проблему мы решить не в состоянии", – сказал он, отметив, что "огромные разрушения будут все равно приводить к ограничениям или к полной потере как тепла, так и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения".

13 января губернатор заявил, что за счет резервной генерации полностью восстановить электроснабжение жилых домов, многоквартирных домов и промышленных предприятий "невозможно". Власти, по его словам, выстраивают алгоритм действий, который позволит оперативно отвечать на вызовы, в частности, перевозить людей в другие муниципалитеты.

"Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи и заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион. Категорически нет. Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам – там, где есть тепло и электроэнергия", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Последствия российских ударов по Украине

Российские военные регулярно наносят удары по объектам энергетики на территории Украины, из-за чего во многих городах происходят отключения электроэнергии и подачи тепла. В последние дни после российских ударов серьёзные проблемы прежде всего с теплоснабжением испытывает Киев. По данным городской администрации, около 500 домов в городе остаются без теплоснабжения. Кроме того, после очередного обстрела в ночь на 13 января в городе действуют экстренные отключения электричества. Приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Ещё более сложная ситуация в пригородах Киева, в том числе Ирпене и Гостомеле. Энергетики сообщили, что электроснабжение могут не восстановить до ночи 15 января.

Всего в результате российских обстрелов на утро 13 января была обесточена часть потребителей в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.