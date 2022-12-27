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Белгородца оштрафовали за плакат "Обними, если ты за мир"

Суд в Белгороде оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Андрея Калашникова за то, что он вышел на одиночный пикет с плакатом "Обними, если ты за мир". Его признали виновным в дискредитации армии России. Об этом сообщает телеграм-канал "Лимон | Белгород".

По мнению суда, дискредитирующей оказалась надпись на плакате. Адвокат Калашникова заявил, что заседание прошло с нарушениями. Суд отклонил ходатайство о допуске ключевой свидетельницы, а заключение участкового, который составлял протокол, приобщили как результаты психолого-лингвистической экспертизы. Калашников собирается обжаловать решение суда.

Андрея Калашникова задержали 28 ноября, когда он вышел с пикетом на Соборную площадь Белгорода с плакатом "Обними, если ты за мир". Тогда к нему подошли сотрудники МВД и увели в отдел полиции. Предлогом для этого стало то, что Калашников якобы мог украсть продукты в одном из магазинов города.

  • Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • По данным "Медиазоны", по статье о дискредитации было заведено более пяти тысяч дел.

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