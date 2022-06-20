Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бельгия вернула Конго золотой зуб Патриса Лумумбы

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (справа) и премьер-министр Демократической республики Конго Жан-Мишель Сама Луконде (второй справа) на церемонии передачи реликвии в Брюсселе

Бельгийские власти передали Демократической республике Конго золотой зуб Патриса Лумумбы. Это единственное, что осталось от лидера движения за независимость Конго после убийства. В церемонии передачи реликвии приняли участие официальные лица Конго и Бельгии, а также родственники Патриса Лумумбы.

В 1950-е годы Лумумба был самым ярким борцом за освобождение Конго от колониального гнёта Бельгии. Когда в 1960 году страна обрела независимость, он стал первым демократически избранным премьер-министром Конго. Однако его политика на сближение с Советским Союзом привела к появлению сепаратистского движения, и уже через год в ходе военного переворота Лумумба был арестован и казнён.

Мятежники расчленили его тело и растворили в кислоте, чтобы его могила не стала местом паломничества его сторонников. Бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте взял золотой зуб себе в качестве трофея. Лишь через 40 лет бельгийские власти признали свою моральную ответственность за убийство Лумумбы и другие колониальные преступления в Конго. Золотой зуб был конфискован у дочери Соэте как вещественное доказательство.

Один из сыновей Патриса Лумумбы, Роланд, сказал на церемонии, что теперь семья политика сможет завершить более чем 60-летний траур, а душа Патриса Лумумбы упокоится с миром. Он также заявил, что конголезцы не будут таить на Бельгию обиды за колониальное прошлое, если страна сама протягивает им руку, и выразил надежду на новую эру сотрудничества.

Ранее, в начале июня, король Бельгии Филипп посетил Демократическую республику Конго, чтобы выразить сожаления по поводу колониального прошлого страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG