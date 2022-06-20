Бельгия вернула Конго золотой зуб Патриса Лумумбы

Бельгийские власти передали Демократической республике Конго золотой зуб Патриса Лумумбы. Это единственное, что осталось от лидера движения за независимость Конго после убийства. В церемонии передачи реликвии приняли участие официальные лица Конго и Бельгии, а также родственники Патриса Лумумбы.

В 1950-е годы Лумумба был самым ярким борцом за освобождение Конго от колониального гнёта Бельгии. Когда в 1960 году страна обрела независимость, он стал первым демократически избранным премьер-министром Конго. Однако его политика на сближение с Советским Союзом привела к появлению сепаратистского движения, и уже через год в ходе военного переворота Лумумба был арестован и казнён.

Мятежники расчленили его тело и растворили в кислоте, чтобы его могила не стала местом паломничества его сторонников. Бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте взял золотой зуб себе в качестве трофея. Лишь через 40 лет бельгийские власти признали свою моральную ответственность за убийство Лумумбы и другие колониальные преступления в Конго. Золотой зуб был конфискован у дочери Соэте как вещественное доказательство.

Один из сыновей Патриса Лумумбы, Роланд, сказал на церемонии, что теперь семья политика сможет завершить более чем 60-летний траур, а душа Патриса Лумумбы упокоится с миром. Он также заявил, что конголезцы не будут таить на Бельгию обиды за колониальное прошлое, если страна сама протягивает им руку, и выразил надежду на новую эру сотрудничества.

Ранее, в начале июня, король Бельгии Филипп посетил Демократическую республику Конго, чтобы выразить сожаления по поводу колониального прошлого страны.