Bellingcat: Абрамович и Умеров могли быть отравлены во время переговоров 

У двух членов украинской делегации на переговорах с Россией, а также у российского миллиардера Романа Абрамовича, который выступает на переговорах в качестве посредника, были обнаружены симптомы отравления неизвестным химическим веществом. Об этом сообщают международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По данным Bellingcat, 3 марта Абрамович встретился в Киеве с неким предпринимателем, а также с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. К вечеру все трое почувствовали первые симптомы отравления, среди них - покраснение глаз, болезненное слезотечение, шелушение кожи лица и рук. По данным британских источников, Абрамович на какое-то время терял зрение.

На следующий день группа переговорщиков, несмотря на неослабевающие симптомы, отправилась из Киева во Львов, а затем в Стамбул, где должна была состояться их встреча с представителями российской власти. Там Абрамович и Умеров обращались за медицинской помощью.

Источники The Wall Street Journal предполагают, что к возможному отравлению или к его попытке причастны сторонники "жёсткой линии" Кремля, которые выступают за ультимативную форму ведения переговоров с украинской властью. При этом в Bellingcat со ссылкой на экспертов заявляют, что дозировка и тип использованного токсина, вероятно, были недостаточными для нанесения непоправимого для жизни ущерба.

Издание "Агентство" в свою очередь отмечает, что "в связанных с Кремлем российских СМИ в марте была развернута кампания против Рустема Умерова — его обвиняли в том, что он агент США и якобы тормозил переговорный процесс". Позже предполагаемого отравления Умеров был выведен из состава украинской делегации.

Переговоры между Украиной и Россией идут на фоне военного вторжения российских войск на украинскую территорию, начатое по приказу Владимира Путина 24 февраля. Путин требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" – независимыми, а также "денацификации" и "демилитаризации". Власти Украины в ответ на это заявляют, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантий безопасности и территориальной целостности страны.

Переговоры между двумя странами проходят почти в ежедневном формате, однако к результатам пока не приводят. Военные действия, жертвами которых стали тысячи военных и мирных жителей, при этом не прекращаются. Ближайшая встреча украинской и российской делегации состоится во вторник в Стамбуле.